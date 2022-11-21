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11 часов назад

Дом Christie's снял с аукциона скелет тираннозавра из-за сомнительного происхождения

Газета.Ru

Скелет тираннозавра по кличке Шен был снят с аукциона дома Christie's, который стартует в Гонконге 25 ноября, из-за того, что специалисты усомнились в его происхождении. Об этом сообщает The Guardian.

Скелет тираннозавра снят с аукциона из-за сомнительного происхождения
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Консигнант теперь принял решение передать особь в музей для публичной экспозиции», — говорится в заявлении аукционного дома.

Как утверждалось ранее, скелет тираннозавра рекса весом в 1400 кг, ростом в 4,6 м и длиной в 12 м, был найден в штате Монтана. Аукционный дом заявлял, что 80 составляющих его костей — оригиналы. При этом в общей сложности скелет этого динозавра состоит 380 костей, недостаток которых заменяется обычно гипсовыми слепками.

Сомнения в происхождении Шена были высказаны президентом Института геологических исследований Блэк-Хиллз в США Питером Ларсоном. В беседе с The New York Times он обратил внимание, что некоторые кости Шена аналогичны костям скелета другого тираннозавра — Стэна, который был продан с аукциона в 2020 году, но находится в интеллектуальной собственности института.

Питер Ларсон заявил, что владелец Шена, по всей видимости, заменил его кости копиями костей скелета Стэна. Как пояснил в беседе с изданием представитель Christie's Эдвард Ливайн, аукционному дому «будет выгодно провести дальнейшее исследование».

Ранее сообщалось, что в США выставят на аукцион череп тираннозавра, обнаруженный во время раскопок в Южной Дакоте.

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