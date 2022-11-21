Хронометристы откажутся от «лишних» секунд в мировом времени

Международное бюро мер и весов решило отказаться от «лишних» секунд, которые использовались для поправки всемирного координированного времени (UTC). Как сообщает Naked Science, прибавлять их перестанут к 2035 году, что позволит создать в будущем более точные системы и программы.

Напомним, что «лишние» високосные секунды добавлялись в шкалу UTC для того, чтобы нивелировать разницу между временем сверхточных атомных часов и реальным вращением нашей планеты. Для обычных людей это было незаметно, однако для всех систем, в которых требуется точное время, секунды становились огромной проблемой. Страдали от них и спутниковая навигация, и телекоммуникации, и запуски космических ракет.

На 27-й Генеральной конференции по мерам и весам ученые и представители правительств стран со всего мира проголосовали за прекращение добавления «лишних» секунд к 2035 году. Это позволит создать более точные системы и программы, хоть и за счет потери абсолютной точности во всемирном времени.

Отмечается, что Россия проголосовала против предложения, однако лишь из-за того, что Москва хотела отказаться от дополнительных секунд к 2040 году. Другие страны призывали к более быстрому отказу до 2030-го, из-за чего 2035 год стал оптимальной компромиссной датой.