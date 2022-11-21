Хронометристы откажутся от «лишних» секунд в мировом времени

Международное бюро мер и весов решило отказаться от «лишних» секунд, которые использовались для поправки всемирного координированного времени (UTC). Как сообщает Naked Science, прибавлять их перестанут к 2035 году, что позволит создать в будущем более точные системы и программы.
Напомним, что «лишние» високосные секунды добавлялись в шкалу UTC для того, чтобы нивелировать разницу между временем сверхточных атомных часов и реальным вращением нашей планеты. Для обычных людей это было незаметно, однако для всех систем, в которых требуется точное время, секунды становились огромной проблемой. Страдали от них и спутниковая навигация, и телекоммуникации, и запуски космических ракет.
На 27-й Генеральной конференции по мерам и весам ученые и представители правительств стран со всего мира проголосовали за прекращение добавления «лишних» секунд к 2035 году. Это позволит создать более точные системы и программы, хоть и за счет потери абсолютной точности во всемирном времени.
Отмечается, что Россия проголосовала против предложения, однако лишь из-за того, что Москва хотела отказаться от дополнительных секунд к 2040 году. Другие страны призывали к более быстрому отказу до 2030-го, из-за чего 2035 год стал оптимальной компромиссной датой.
Напомним, что впервые «лишние» секунды начали добавлять в 1972 году. В последний раз это произошло в 2016 году — тогда 31 декабря продлилось на одну секунду дольше, чем обычно. До 2035 года эта традиция будет сохраняться, однако позднее компенсировать разницу начнут более крупными временными отрезками, вроде минут, которые будут добавлять раз в 50-100 лет.