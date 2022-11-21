Бренд Caviar представил золотой iPhone к ЧМ-2022 за ₽1,5 млн

Российский люксовый бренд Caviar представил две дизайнерские модели iPhone 14 Pro, выход которых приурочен к чемпионату мира по футболу в Катаре. Информация о новинках размещена на официальном сайте Caviar.

Фото: Caviar Caviar

«Величие арабской культуры, монументальная красота дюн и сила традиций в одном дизайне. Представляем The Great – достойную награду для истинных почитателей футбола», — гласит описание первой модели.

Корпус смартфона The Great выполнен в стиле золотой арены Lusail Iconic Stadium, которая примет финал ЧМ-2022. По центру задней панели располагается объемная эмблема чемпионата – лента с арабскими символами, закрученная восьмеркой в знак гармонии и бесконечности, выполненная из золота 18 карат. Стоимость iPhone 14 Pro 128 Gb The Great составляет 1,5 млн рублей.