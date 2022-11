Бренд Caviar представил золотой iPhone к ЧМ-2022 за ₽1,5 млн

«Величие арабской культуры, монументальная красота дюн и сила традиций в одном дизайне. Представляем The Great – достойную награду для истинных почитателей футбола», — гласит описание первой модели.

Корпус смартфона The Great выполнен в стиле золотой арены Lusail Iconic Stadium, которая примет финал ЧМ-2022. По центру задней панели располагается объемная эмблема чемпионата – лента с арабскими символами, закрученная восьмеркой в знак гармонии и бесконечности, выполненная из золота 18 карат. Стоимость iPhone 14 Pro 128 Gb The Great составляет 1,5 млн рублей.

Вторая модель получила название The Iconic. Его корпус так же выполнен из титана, как у The Great, но не имеет двойного золотого напыления. Стоимость iPhone 14 Pro 128 Gb The Iconic составляет 400 тыс. руб.