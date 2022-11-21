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12 часов назад

Times: NASA построит базу на поверхности Луны к 2030 году

ТАССиещё 1

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует построить к 2030 году лунную базу, где смогут жить и работать ученые, в соответствии с лунной программой Artemis. Об этом сообщила в понедельник газета The Times.

NASA построит базу на поверхности Луны к 2030 году
Фото: UnsplashUnsplash

"Там можно будет не только жить, но и полноценно заниматься наукой", - заявил руководитель первого этапа программы с запуском корабля Orion Говард Ху.

"Уже в этом десятилетии мы сможем отправлять людей на Луну, где они смогут проживать в течение длительного времени", - добавил он.

Лунная база будет состоять из основного места проживания на поверхности, пригодной для жизни передвижной платформы и лунохода. Объект будет финансироваться как из правительственных источников, так и через коммерческие программы. Предполагаемым местом постройки станет кратер Шеклтон. На базе будут отрабатываться технологии, которые в дальнейшем будут использоваться в освоении Марса.

"Мы работаем над стабильной программой возвращения на Луну", - отметил Ху.

"Следующая цель - двухлетнее путешествие на Марс, поэтому необходимо еще тщательнее изучать то, что находится за пределами земной орбиты", - заключил эксперт.

Стоимость программы Artemis на сегодняшний день оценивается в $37 млрд, а в 2025 году она составит $90 млрд, уточняет издание.

16 ноября NASA осуществило запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с кораблем Orion в рамках первого этапа программы Artemis. Второй этап (Artemis 2) будет включать облет Луны на корабле Orion с экипажем на борту, третий (Artemis 3) - высадку астронавтов на Луну и регулярные пилотируемые миссии.

Наука и техника,NASA,
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