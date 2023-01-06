Компьютерные клавиатуры, как и мобильные телефоны — одни из самых грязных гаджетов, которыми мы пользуемся каждый день. Они постоянно собирают на себя пыль, грязь и бактерии, из-за чего за ними желательно правильно ухаживать. Портал pcmag.com рассказал, как правильно почистить клавиатуру компьютера.

Фото: Logitech Logitech

Переверните клавиатуру

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Это самый простой и очевидный шаг перед более серьезной чисткой: отключите клавиатуру от ПК, переверните ее вверх дном и как следует вытрясите весь мелкий мусор, желательно не над рабочим столом. Легонько постучите по днищу клавиатуры под разными углами, чтобы избавиться от грязи. Если вы пользуетесь клавиатурой со съемными клавишами, снимите их, прежде чем вытряхивать мусор.

Почистите клавиатуру щеткой

Грязные клавиатуры давно стали настолько распространенной проблемой, что производители периферии предлагают специальные щетки для их очистки: они продаются как в составе наборов, так и по отдельности. Примерно как комплекты для чистки машин. Но если вы не хотите тратить деньги на подобные вещи, это не обязательно: клавиатуру также можно почистить обычной зубной щеткой. Просто пройдитесь по прорехам между клавишами, чтобы собрать завалявшийся мусор. Если грязь не отстает, попробуйте более жесткую щетку.

Продуйте клавиатуру сжатым воздухом

Баллон со сжатым воздухом — незаменимая вещь для любого пользователя ПК, т.к. она помогает в прочистке практически любых железок, в том числе и внутренних компонентов системного блока. Помимо всего прочего, сжатый воздух отлично прочищает клавиатуры. Но советуем проявлять осторожность: струя воздуха гарантированно разметает мусор, накопившийся под клавишами, по рабочему столу — лучше заниматься уборкой где-то вдали от стола. Кроме того, если клавиши съемные, их, опять же, стоит предварительно снять. Выпускайте воздух короткими нажатиями на баллон, чтобы не оставлять пятен конденсата.

Чистящий гель

Желатиновые, клейкие шарики геля легко подцепляют частички грязи, просачиваясь между клавиш. Этими чистящими слаймами можно пользоваться до тех пор, пока они не почернеют или не станут слишком грязными. На фоне баллона со сжатым воздухом этот метод чистки не столь широко распространен, но это не значит, что он менее эффективен.

Мытье клавиш