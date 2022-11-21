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11 часов назад

Скриншоты MIUI 14 впервые слили в Сеть

Ferra.ru

Чем ближе анонс Xiaomi 14, тем больше у нас было шансов увидеть долгожданную MIUI 14. Ожидается, что оболочку представят вместе со свежим флагманом.

Скриншоты MIUI 14 впервые слили в Сеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но благодаря инсайдерам в Сети появились скриншоты системы заметно раньше, чем того хотела бы сама Xiaomi. И, судя по ним, в этом году нас не ждёт какое-то большое потрясение. Как минимум, за счёт дизайна — все основные нововведения, видимо, скрываются в функционале MIUI 14:

mydrivers.com
mydrivers.com

Вместе с изображениями оболочки, источники также слили список смартфонов, которые смогут обновиться до неё. В подборке нашлось место как флагманам (Mi 11, Xiaomi 12), так и более доступным устройствам (Redmi Note 10 Pro, Civi 2):

mydrivers.com

При этом, что странно, в списке новый флагман Xiaomi называют Xiaomi 13 Pro, хотя более ранние утечки говорили о том, что компания перепрыгнет цифру «13» в названии и сразу выпустит Xiaomi 14.

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