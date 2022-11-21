Скриншоты MIUI 14 впервые слили в Сеть

Чем ближе анонс Xiaomi 14, тем больше у нас было шансов увидеть долгожданную MIUI 14. Ожидается, что оболочку представят вместе со свежим флагманом.

Но благодаря инсайдерам в Сети появились скриншоты системы заметно раньше, чем того хотела бы сама Xiaomi. И, судя по ним, в этом году нас не ждёт какое-то большое потрясение. Как минимум, за счёт дизайна — все основные нововведения, видимо, скрываются в функционале MIUI 14:

mydrivers.com

mydrivers.com

Вместе с изображениями оболочки, источники также слили список смартфонов, которые смогут обновиться до неё. В подборке нашлось место как флагманам (Mi 11, Xiaomi 12), так и более доступным устройствам (Redmi Note 10 Pro, Civi 2):

mydrivers.com