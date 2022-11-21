В Египте нашли древнейшую ориентированную на солнце гробницу

Исследователи из Университета Малаги и Хаэнского университета (Испания) обнаружили древнейшую египетскую гробницу, ориентированную на солнце. Ее датировали 1830 годом до нашей эры, сообщает Mediterranean Archaeology and Archaeometry.

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Захоронение расположено в некрополе Куббет эль-Хава (Асуан), который предназначался для знати и жрецов времен Древнего и Среднего царств. Предположительно, его устроили для губернатора Элефантины по имени Хекайб-анх, жившего при XII династии.

Исследования показали, что гробница была ориентирована на точку восхода солнца в день зимнего солнцестояния. Ее спроектировали таким образом, чтобы лучи достигали статуи губернатора.

Известно, что солнечный цикл в верованиях древних египтян был связан с возрождением. Зимнее солнцестояние символизировало победу света над тьмой, а летнее обычно совпадало с разливом Нила. Обе даты имели большое значение для культуры Египта.

Новое открытие показало, что египтяне уже во времена Среднего царства умели вычислять положение солнца и направление его лучей. Древний архитектор использовал самые простые инструменты, такие как шест длиной два локтя (примерно один метр) и квадрат. Но с их помощью ему удалось идеально рассчитать ориентацию гробницы, часовни и статуи. Также он точно определил объем гробницы, чтобы она не задела другие захоронения.

Ученые подчеркнули, что захоронение губернатора является старейшей гробницей с ориентацией на солнце. Но они не исключили, что в будущем удастся найти и более древние объекты.