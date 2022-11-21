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12 часов назад

Китайцы опубликовали видео готовой космической станции "Тяньгун"

Газета.Ru

Китайцы опубликовали видео орбитальной станции «Тяньгун» со всеми присоединенными плановыми модулями. Видео было опубликовано Китайским инженерным управлением пилотируемых космических полетов.

«Тяньгун» — это китайская государственная модульная орбитальная станция. Ее первый модуль был запущен весной 2021 года, а третий и последний, исследовательский отсек «Мэнтянь» — 31 октября. По массе и общему облику «Тяньгун» напоминает советскую станцию «Мир», но из-за закрытости китайской космической программы трудно узнать детали.

Теперь китайцы опубликовали длинное HD-видео, снятое во время внекорабельной деятельности на станции 17 ноября. На нем виден внешний облик трех модулей — «Тяньхэ», «Вэньтянь» и «Мэнтянь», похожая на Canadarm роборука, к которой прикреплен тайконавт, солнечные панели, стыковочные узлы и китайские скафандры. Главным видимым отличием от МКС является отсутствие ферменных конструкций — крупных негерметичных собираемых в космосе деталей, на которых размещают грузы и оборудование для экономии места в обитаемых модулях.

Ранее верхняя ступень ракеты, запустившей последний модуль «Тяньгун», предположительно упала в районе Филиппин.

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