«Тяньгун» — это китайская государственная модульная орбитальная станция. Ее первый модуль был запущен весной 2021 года, а третий и последний, исследовательский отсек «Мэнтянь» — 31 октября. По массе и общему облику «Тяньгун» напоминает советскую станцию «Мир», но из-за закрытости китайской космической программы трудно узнать детали.

Теперь китайцы опубликовали длинное HD-видео, снятое во время внекорабельной деятельности на станции 17 ноября. На нем виден внешний облик трех модулей — «Тяньхэ», «Вэньтянь» и «Мэнтянь», похожая на Canadarm роборука, к которой прикреплен тайконавт, солнечные панели, стыковочные узлы и китайские скафандры. Главным видимым отличием от МКС является отсутствие ферменных конструкций — крупных негерметичных собираемых в космосе деталей, на которых размещают грузы и оборудование для экономии места в обитаемых модулях.