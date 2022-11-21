Moto X40 на новейшем Snapdragon 8 Gen 2 установил рекорд в AnTuTu

Прошло не так много времени с анонса Snapdragon 8 Gen 2, а компания Motorola уже вполне официально объявила о скорой презентации флагманского Moto X40.

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При этом результаты тестирования девайса продемонстрировали, на что именно будет способна новинка. Судя по результатам бенчмарка AnTuTu, устройство набирает 1 312 901 балл. На сегодняшний день это безоговорочный рекорд.

Для сравнения, Dimensity 9200, топовый процессор MediaTek, добрался лишь до 1 266 102 баллов в том же тесте.

Ранее инсайдеры рассказали, что Moto X40 получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+. Оперативной памяти в смартфоне будет до 18 ГБ (стандарта LPDDR5x), а постоянной — до 512 ГБ.