Что делать, если не работает подсветка клавиатуры

Клавиатуры с подсветкой не только хорошо выглядят: они помогают легче набирать текст при низком освещении. Однако некоторые программы, обновления системы или проблемы с железом могут вывести подсветку из строя. Портал makeuseof.com рассказал, что делать, если подсветка клавиатуры перестала работать.

Фото: Logitech Logitech

Проверьте, поддерживает ли ваша клавиатура подсветку

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Даже если вы купили новенькую, не самую дешевую клавиатуру, совсем не факт, что она поддерживает функцию подсветки — это касается в том числе и клавиатур ноутбуков. Зайдите на вебсайт производителя и посмотрите информацию об устройстве. Если вы твердо уверены, что клавиатура имеет подсветку, попробуйте включить ее сочетанием горячих клавиш: например, Fn + одна из F-клавиш, или Fn + «Пробел».

Повысьте яркость подсветки

Есть вероятность, что вы не замечаете подсветку из-за низкого уровня яркости. Чаще всего это можно исправить при помощи специальной горячей клавиши: поищите на клавиатуре клавишу с иконкой яркости и нажмите на нее два-три раза. Если сама по себе клавиша ничего не делает, попробуйте предварительно зажать Fn.

Проверьте приложение клавиатуры

Многие клавиатуры с подсветками предлагают приложения, где можно настроить яркость, интенсивность или цвета. Как правило, они загружаются вместе с драйверами, так что при первом подключении новой клавиатуры есть смысл сразу залезть в приложение и проверить параметры. Кроме того, даже если вы настроили все на свой вкус, некоторые программы от сторонних производителей могут переписать ваши настройки — это лишний повод проверить приложение.

Обновите драйвер клавиатуры

Если подсветка на вашей клавиатуре активируется через сенсор, есть вероятность, что причина неполадки заключается в устаревшем или испорченном драйвере. Это можно исправить при помощи обновления ПО. Перейдите в диспетчер устройств Windows, раскройте меню «Клавиатуры», кликните правой клавишей мыши на нужном устройстве и нажмите «Обновить драйвер».

Проведите диагностику клавиатуры

Если обновление драйвера не помогло, попробуйте использовать встроенные инструменты диагностики Windows. Перейдите в параметры системы, меню «Обновление и безопасность», пункт «Устранение неполадок». Нажмите на «Дополнительные средства устранения неполадок» — «Клавиатура». После того, как компьютер завершит диагностику, попробуйте вновь настроить яркость подсветки.

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