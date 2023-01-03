Что делать, если не работает подсветка клавиатуры

Клавиатуры с подсветкой не только хорошо выглядят: они помогают легче набирать текст при низком освещении. Однако некоторые программы, обновления системы или проблемы с железом могут вывести подсветку из строя. Портал makeuseof.com рассказал, что делать, если подсветка клавиатуры перестала работать.
Даже если вы купили новенькую, не самую дешевую клавиатуру, совсем не факт, что она поддерживает функцию подсветки — это касается в том числе и клавиатур ноутбуков. Зайдите на вебсайт производителя и посмотрите информацию об устройстве. Если вы твердо уверены, что клавиатура имеет подсветку, попробуйте включить ее сочетанием горячих клавиш: например, Fn + одна из F-клавиш, или Fn + «Пробел».
Есть вероятность, что вы не замечаете подсветку из-за низкого уровня яркости. Чаще всего это можно исправить при помощи специальной горячей клавиши: поищите на клавиатуре клавишу с иконкой яркости и нажмите на нее два-три раза. Если сама по себе клавиша ничего не делает, попробуйте предварительно зажать Fn.
Многие клавиатуры с подсветками предлагают приложения, где можно настроить яркость, интенсивность или цвета. Как правило, они загружаются вместе с драйверами, так что при первом подключении новой клавиатуры есть смысл сразу залезть в приложение и проверить параметры. Кроме того, даже если вы настроили все на свой вкус, некоторые программы от сторонних производителей могут переписать ваши настройки — это лишний повод проверить приложение.
Если подсветка на вашей клавиатуре активируется через сенсор, есть вероятность, что причина неполадки заключается в устаревшем или испорченном драйвере. Это можно исправить при помощи обновления ПО. Перейдите в диспетчер устройств Windows, раскройте меню «Клавиатуры», кликните правой клавишей мыши на нужном устройстве и нажмите «Обновить драйвер».
Если обновление драйвера не помогло, попробуйте использовать встроенные инструменты диагностики Windows. Перейдите в параметры системы, меню «Обновление и безопасность», пункт «Устранение неполадок». Нажмите на «Дополнительные средства устранения неполадок» — «Клавиатура». После того, как компьютер завершит диагностику, попробуйте вновь настроить яркость подсветки.
Если ни один из методов выше не помог, выполните чистую загрузку системы. Компьютер запустится без каких-либо сторонних программ: таким образом, ничто не сможет повлиять на функционал подсветки клавиатуры. Если в безопасном режиме подсветка работает, откройте панель управления и внимательно изучите недавно установленные приложения. Какое-то из них наверняка создает конфликт.