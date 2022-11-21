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13 часов назад

Поставки iPhone 14 отложены до следующего года из-за локдауна в Китае

Газета.Ru

Сроки поставок iPhone 14 во всем мире сдвинули до следующего года — покупателям доставят заказы не ранее 3 января. Об этом сообщает портал My Drivers.

Сроки поставок iPhone 14 в мире сдвинули до следующего года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если после старта продаж новых смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max время ожидания заказа на официальном сайте составляло около 4-5 недель, то теперь товар будет доставлен покупателю не раньше 3 января 2023 года. Это означает, что жители США вряд ли получат гаджеты Apple в подарок к Рождеству.

Причиной этому являются проблемы на крупнейшем заводе по производству iPhone в мире в Чжэнчжоу — он принадлежит партнеру Apple, компании Foxconn. Из-за вспышки COVID-19 в Китае на заводе был введен локдаун, что напрямую повлияло на производство — ранее сообщалось, что в текущем квартале будет отгружено всего 79 млн устройств, хотя изначально планировалось 85 млн смартфонов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Индия намерена обязать Apple заменить разъем в iPhone на USB-C. До этого аналогичное решение было принято в Евросоюзе — компании придется отказаться от фирменного порта Lightning в смартфонах уже к осени 2024 года.

Наука и техника,Apple,ЕС,
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