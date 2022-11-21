Флагманские смартфоны Huawei Mate X2 сняли с продажи

Флагманский смартфон Huawei Mate X2 со складным экраном был снят с продаж и удален с официального сайта компании. На это обратил внимание портал Gadget Tendency.

Фото: Huawei Huawei

Гаджет был выпущен в феврале 2021 года, но больше не представлен в ассортименте устройств Huawei. На сайте бренда можно найти лишь кожаный защитный чехол.

Huawei Mate X2 оснащен однокристальной системой Kirin 9000 5G и квадрокамерой Ultra Vision от Leica. Смартфон получил внутренний экран на 8 дюймов и внешний OLED-экран диагональю 6,45 дюйма. Внутри устройства установлен аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт.