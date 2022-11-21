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15 часов назад

Флагманские смартфоны Huawei Mate X2 сняли с продажи и удалили с официального сайта

Газета.Ru

Флагманский смартфон Huawei Mate X2 со складным экраном был снят с продаж и удален с официального сайта компании. На это обратил внимание портал Gadget Tendency.

Флагманские смартфоны Huawei Mate X2 сняли с продажи
Фото: HuaweiHuawei

Гаджет был выпущен в феврале 2021 года, но больше не представлен в ассортименте устройств Huawei. На сайте бренда можно найти лишь кожаный защитный чехол.

Huawei Mate X2 оснащен однокристальной системой Kirin 9000 5G и квадрокамерой Ultra Vision от Leica. Смартфон получил внутренний экран на 8 дюймов и внешний OLED-экран диагональю 6,45 дюйма. Внутри устройства установлен аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

Предполагается, что отсутствие Mate X2 в продаже связано с невозможностью его дальнейшего производства, так как процессор Kirin 9000 5G уже не выпускают. Не исключено, что он вернется на прилавки после того, как получит новый чип, либо Huawei выпустит второе поколение устройства.

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