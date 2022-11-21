Определены шесть лучших на 2022 год моделей HDD и SSD

Выбираете HDD или SSD для настольного компьютера или ноутбука? Тогда подборка от портала TechSpot вам поможет.

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Эксперты TechSpot выделили шесть лучших на 2022 год моделей твердотельных накопителей и жёстких дисков.

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Лучший высокопроизводительный SSD

Seagate FireCuda 530

Этот накопитель отличается 176-слойной флэш-памятью TLC и постоянной скорости записи, которая в два раза выше, чем у Sabrent Rocket 4 Plus. Вы сможете также чуть быстрее загружать различные приложения и игры. Рейтинг выносливости у Seagate FireCuda 530 составляет 2550 TBW для 2 ТБ, что тоже больше, чем у конкурентов (с 1500 TBW). Есть также версии на 500 ГБ, 1 ТБ, 4 ТБ. Первая при этом гораздо медленнее остальных.

Для любителей игр автор статьи рекомендует брать Western Digital SN850 Black. Эта модель представляет собой лучшее на данный момент соотношение цены и качества. Правда, накопитель довольно сильно греется при нагрузках.

Ещё одной альтернативой FireCuda и SN850 может стать Samsung 980 Pro с хорошей производительностью. При этом показатели TBW у этого накопителя не такие высокие: 1200 TBW на диске с ёмкостью 2 ТБ. Однако производитель предлагает хорошо продуманное программное обеспечение Magician SSD.

Для старых систем без поддержки PCIe 4.0 и слота M.2 лучше всего подойдёт Western Digital AN1500. Накопитель можно подключить к матплате так же, как видеокарту. Скорость чтения у него при этом будет равняться 6500 МБ/с, а скорость записи - 4000 МБ/с.

Лучший основной SSD

Samsung 970 Evo Plus

За счёт наличия встроенной памяти DRAM производительность этого накопителя не снизится, даже если вы полностью его заполните различными файлами. Также SSD использует использует флэш-память TLC. Скорость чтения у Samsung 970 Evo Plus составляет 3500 МБ/с, скорость записи - 3200 МБ/с.

Если вам нужен накопитель, поддерживающий только SATA, то лучшим вариантом станет Crucial MX500. Он отлично подойдёт для старых компьютеров.

Лучший HDD

Seagate IronWolf NAS HDD

Выбирайте эту модель, если вам нужен дополнительный накопитель с большим объёмом памяти. Ёмкость такого HDD может составлять до 16 ТБ. Серия накопителей IronWolf предназначена для того, чтобы с лёгкостью выдерживать сильные рабочие нагрузки, включающие операции чтения/записи данных в течение нескольких дней подряд. Вообще объём жёстких дисков IronWolf варьируется: он может равняться 1/2/3 ТБ (5900 об/мин, кэш - 256 МБ), 6 ТБ (5600 об/мин, кэш - 256 МБ), 8/10/12/16 ТБ (7200 об/мин, кэш - 256 МБ). Кроме того, диск будет работать при записи данных быстро, поскольку здесь используется технология магнитной записи (CMR).

Альтернативой этому HDD может стать WD Red Plus. Их объём памяти может составлять 2/3/4/6/8/10/12/14 ТБ. Также у этих жёстких дисков в моделях с меньшей ёмкостью - больше кэш-память.

Хорошим бюджетным вариантом станет Seagate Barracuda. Скорость памяти у варианта с 1 ТБ (кэш - 64 МБ) и 2 ТБ (кэш - 256 МБ) равняется 7200 об/мин, с 3 ТБ и выше - 5400 об/мин.

Лучший портативный накопитель

Samsung T7 Touch

При подключении T7 Touch через порт USB 3.1 вы сможете получить скорость чтения до 1050 МБ/с и скорость записи - до 1000 МБ/с. Металлический корпус накопителя при этом сможет выдержать любое падение. Правда, у него нет пыле- и влагозащиты, зато присутствует датчик отпечатка пальцев. Благодаря компактным габаритам 85 х 57 х 8 мм вы сможете легко положить этот SSD в карман. Ёмкость накопителя Samsung T7 Touch может составлять 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Есть также более надёжный вариант накопителя с той же скоростью передачи данных. Это SanDisk Extreme. Корпус этой модели имеет защиту по стандарту IP55, а также пятилетнюю гарантию.

Самыми же быстрыми внешними дисками считаются Extreme Pro от SanDisk (до 2000 МБ/с) и Samsung X5 (скорость чтения - 2800 МБ/с, записи - 2300 МБ/с).

Лучший внешний HDD

WD My Book USB3

За небольшую цену вы получите много дискового пространства. Этим WD My Book USB3 отличается от других аналогов. Всего вы можете выбрать объём памяти от 3 до 18 ТБ. Оснащена модель файловой системой exFAT, программным обеспечением резервного копирования WD для компьютера на Mac или Windows. Совместима она и с Time Machine от Apple. Скорость чтения и записи здесь невысокая, поэтому лучше всего подойдёт My Book для хранения файлов, которыми пользуются редко. Помимо этого, у накопителя присутствует лишь разъём Micro-B USB 3.0, а для работы ему нужен блок питания (идёт в комплекте).

Недорогой альтернативой может послужить WD My Passport Ultra. Есть несколько версий с разным объёмом памяти: на 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ, 5 ТБ. Здесь также установлен современный разъём USB-C (адаптер USB-A есть в комплекте), есть встроенное аппаратное шифрование, индикатор активности, программные утилиты. Гарантия на модель - три года. Скорость чтения и записи устройства составляет примерно 130 МБ/с, и это соответствует характеристикам его конкурентов.

Лучший домашний NAS

Synology DS220+ или DS920+

Модель DS220+ имеет два отсека для дисков, может поддерживать до 32 ТБ максимальной ёмкости для 3,5/2,5-дюймовых жёстких дисков SATA, а также 2,5-дюймовых твердотельных накопителей SATA. Скорость чтения данных здесь равняется 225 МБ/с, записи - 192 МБ/с. Внутри стоит у Synology процессор Celeron J4025 с двумя ядрами, 2 ГБ ОЗУ формата DDR4 (можно расширить до 6 ГБ), два порта LAN по 1 Гбит/с с агрегацией каналов, два порта USB 3.0 (5 Гбит/с). Есть также поддержка 4K, а из типов RAID поддерживаются SHR, Basic, JBOD, RAID 0 и RAID 1. Однако у этих версий нет слота M.2.