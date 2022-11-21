В России впервые началось массовое производство 5D-принтеров. Автоматические линии по их созданию заработали в Волгограде. На новых устройствах будут изготавливать детали, которые заменят импортные на промышленных предприятиях. Корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов узнал принципы работы 5D-технологии.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

С виду обычный станок, а на деле – уникальное устройство. В отличие от своего предшественника 3D-принтера, здесь есть две дополнительные оси – наклонная и вращательная. Они позволяют изготавливать деталь не как раньше – послойно, а переплетать нити между собой, создавая прочное армированное соединение.

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«3D-принтер ломается, потому что в нем все сделано послойно. А здесь речь идет о пятикоординатной системе. Разломить ее уже не представляется возможным», – пояснил директор по развитию компании «Стереотек» Анатолий Тулаев.

По словам разработчиков, детали, изготовленные на новых принтерах, в четыре раза прочнее 3D-печати. Кроме того, в изделия можно добавлять металлические элементы. Например, чтобы заменить оригинальную импортную запчасть. И все это по цене пластмассы.

«Ни один классический принтер не смог бы с закладным метэлементом напечатать и вырастить такую дорогостоящую мембрану от немецкого насоса», – отметил ученый.

Мембраны, муфты, патрубки и другие промышленные детали можно напечатать в один клик. Для каждого изделия инженеры создают цифровую модель, которая хранится в электронной библиотеке. Технология уже применяется в авиастроении, машиностроении, строительстве и других отраслях.

«Наши изделия есть и в нефтехимпроме. В химии для розлива жидкостей, уплотнения для поршней, перекачивающих агрессивные жидкости», – рассказал заместитель руководителя по науке Алексей Троботов.

Сейчас запущены четыре производственные линии. На них с помощью уже готовых принтеров создают новые. Процесс оцифрован настолько, что обучение нового сотрудника занимает всего один день. Потенциал производства впечатляет.

«Наша производственная площадка способна выпускать один принтер в день, что позволяет нам насытить рынок нашей страны и продвигать технологии. Проектная мощность – 960 принтеров в год», – отметил инженер ОТК Иван Бондарев.