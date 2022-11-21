В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
8 часов назад

Озвучено влияние загрязненного воздуха на сердце подростков

Lenta.ruиещё 1

Команда специалистов из Королевского колледжа Лондона озвучила влияние загрязненного воздуха на сердце подростков. Выводы исследования опубликованы в журнале Current Problems in Cardiology.

Озвучено влияние загрязненного воздуха на сердце подростков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В процессе работы учеными был проведен метаанализ исследований, которые суммарно включали в себя 15 тысяч подростков в возрасте от двенадцати лет и старше. Пять этих работ было проведено в Европе, а другие в Китае, где уровень загрязнения выше.

Выяснилось, что у двенадцатилетних и более старших детей мелкие частицы PM2,5 и PM10 вызвали более высокое диастолическое артериальное давление при длительном воздействии (в случае проживания в неблагополучных районах). Такие молекулы образуются при выхлопных газах автомобилей, при сжигании древесины или при деятельности промышленных производств. Высокое кровяное давление в детском и подростковом возрасте является предиктором риска развития гипертонии и сердечных заболеваний во взрослом возрасте.

В ноябре сотрудники Американской академии неврологии заметили, что климатические изменения могут увеличивать частоту случаев неврологических заболеваний.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители