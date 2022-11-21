Озвучено влияние загрязненного воздуха на сердце подростков

Команда специалистов из Королевского колледжа Лондона озвучила влияние загрязненного воздуха на сердце подростков. Выводы исследования опубликованы в журнале Current Problems in Cardiology.

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В процессе работы учеными был проведен метаанализ исследований, которые суммарно включали в себя 15 тысяч подростков в возрасте от двенадцати лет и старше. Пять этих работ было проведено в Европе, а другие в Китае, где уровень загрязнения выше.

Выяснилось, что у двенадцатилетних и более старших детей мелкие частицы PM2,5 и PM10 вызвали более высокое диастолическое артериальное давление при длительном воздействии (в случае проживания в неблагополучных районах). Такие молекулы образуются при выхлопных газах автомобилей, при сжигании древесины или при деятельности промышленных производств. Высокое кровяное давление в детском и подростковом возрасте является предиктором риска развития гипертонии и сердечных заболеваний во взрослом возрасте.