Европейский паразитический червь атаковал США

Ученые из Университета Вермонта (США) сообщили о двух случаях заболевания людей альвеолярным эхинококкозом, который вызывается редким паразитом, до этого найденным только в Европе. Отчет опубликован в the New England Journal of Medicine.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

E. multilocularis — это небольшой ленточный червь, поражающий собак, койотов и лисиц. По-видимому, он совершенно безвреден для животных. До сих пор о случаях заболевания людей в Соединенных Штатах сообщалось только на Аляске и в Миннесоте. Эти случаи были связаны с североамериканскими штаммами паразита E. multilocularis, которые считаются менее заразными, чем европейские.

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Заражение происходит, когда человек неосознанно проглатывает яйца ленточного червя, например, с зараженной пищей или водой. Паразит попадает в печень, где начинает расти. На ультразвуковых снимках он похож на раковую опухоль. Кроме того, похожи и симптомы: боль, желтуха, слабость и потеря веса. Эхинококк может обитать в организме человека до 10-15 лет, прежде чем проявить себя.

Первый случай был выявлен случайно у 36-летней женщины, проходившей рутинный мониторинг состояния щитовидной железы. У пациентки наблюдался высокий уровень ферментов печени, поэтому врачи сделали УЗИ, чтобы узнать, что происходит. Именно тогда они обнаружили большое новообразование. Его расположение делало хирургическое удаление слишком рискованным, поэтому сейчас пациентка ожидает трансплантации печени. Второму пациенту, 82-летнему мужчине, поставили диагноз после того, как у него развилась желтуха. УЗИ выявило образование в его печени, которое удалили хирурги.

Ученые проверили образцы стула более чем 400 лисиц и койотов в Вирджинии и обнаружили ДНК паразита у двух лисиц. При этом и люди, и лисицы были заражены европейским штаммом. Позже выяснилось, что до 80% койотов в одном из регионов США в настоящее время являются переносчиками паразита. Это показывает, насколько эффективно распространяется паразит.