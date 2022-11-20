Microsoft прекращает официальную поддержку планшета Surface Go LTE

LTE-версия оригинального планшета Surface Go, выпущенная в ноябре 2018 года, перестанет получать официальную поддержку. С сегодняшнего дня Microsoft больше не предоставляет обновления прошивки и драйверов для устройства.

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Microsoft обычно обеспечивает поддержку устройств Surface в течение четырех лет, начиная с момента выхода устройства на рынок. Стоит отметить, что обновления Windows отделены от обновлений прошивки, а это означает, что Surface Go LTE Edition может продолжать получать обновления ОС, исправления и новые функции, хотя устройство не может быть обновлено до Windows 11.

Планшет Microsoft Surface Go был запущен в 2018 году, со встроенным процессором Intel Pentium 7-го поколения. На старте устройство стоило около 420 долларов США. В ноябре того же года была представлена версия планшета с поддержкой LTE, её стоимость составила около 700 долларов США.