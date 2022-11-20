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6 часов назад

Психиатр: гаджеты не могут негативно влиять на детей

РИА "ФедералПресс"

Часто родители переживают, что гаджеты негативно сказываются на их детях. Однако психиатр Марчел Додица объяснил, что смартфоны не могут оказывать критического влияния на здоровье ребенка.

Психиатр: гаджеты не могут негативно влиять на детей
Фото: ТАССТАСС

«Не накручивайте себя на пустом месте. Ребенок должен много двигаться, хорошо спать и исследовать мир вокруг себя. Это все не подразумевает, что гаджет может плохо на него повлиять. Наоборот, переключение между мультиками и прогулками, играми на планшете помогает ребенку лучше понять свои чувства и контролировать поведение», – говорит Марчел Додица.

Однако не стоит позволять ребенку полностью уходить в виртуальный мир. Врач считает, что дети могут незаметно выстроить для себя мир иллюзий и больше не захотят контактировать с реальностью.

«Компьютер или смартфон не сделает тело больным, а жизнь грустной, но манящая легкость взаимодействия с экраном может привести к тому, что ребенку станет комфортнее жить в иллюзорном мире», – уточняет врач.

Чтобы избежать подобных негативных последствий, Додица рекомендует давать детям возможность чаще общаться с друзьями, а также контролировать то время, которое он проводит в виртуальном мире.

Также, по мнению врача, у ребенка обязательно должен быть какой-то досуг помимо компьютера и прогулок, пишет «Газета.ru».

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