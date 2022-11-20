Психиатр: гаджеты не могут негативно влиять на детей

«Не накручивайте себя на пустом месте. Ребенок должен много двигаться, хорошо спать и исследовать мир вокруг себя. Это все не подразумевает, что гаджет может плохо на него повлиять. Наоборот, переключение между мультиками и прогулками, играми на планшете помогает ребенку лучше понять свои чувства и контролировать поведение», – говорит Марчел Додица.