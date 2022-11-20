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8 часов назад

Столкновение черных дыр было вызвано уникальным стечением обстоятельств

Майк Габриелян

Слияние черных дыр, которое привело к обнаружению странной гравитационной волны GW190521, было вызвано уникальным стечением обстоятельств. К такому выводу пришли ученые, сообщает Astronews.

Столкновение черных дыр было вызвано уникальным стечением обстоятельств
Фото: NASANASA

Они опубликовали в журнале Nature Astronomy работу, моделирующую условия, которые могли привести к уникальной гравитационной волновой сигнатуре.

Весной 2019 года астрономы зарегистрировали гравитационно-волновой всплеск от слияния двух черных дыр. Явление получило название GW190521. Ни одна из черных дыр не вращалась, а длительность сигнала была необычно короткой.

Моделирование показало, что черные дыры были больше среднего размера, и не являлись частью двойной системы.

«Ученые пришли к выводу, что две черные дыры были одиночными объектами, каждый из которых случайным образом перемещался в пространстве. Они оказались достаточно близко, чтобы притянуть друг друга, а затем столкнуться», - пишет издание.

Окончательное моделирование показало, что две черные дыры приблизились, прошли рядом друг с другом, резко отклонившись, затем снова сблизились и, в конечном итоге, врезались друг в друга.

Исследование провели специалисты Йенского университета, Туринского университета и Национальной академии наук Турина

Ранее астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру Gaia BH1, которая в десять раз больше Солнца.

Наука и техника,РАН,
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