Дональд Трамп собрал 72 млн подписчиков в «Твиттере» за 11 часов

Новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, и за 11 часов на него подписались более 72 млн человек.

18 ноября Маск устроил голосование на предмет допуска экс-президента к соцсети, который был забанен предыдущим руководством Twitter после событий 6 января 2021 года в Капитолии США.

В голосовании приняли участие более 15 млн пользователей, 51,8% которых одобрили возвращение Трампа. По итогам опроса, вечером 19 ноября аккаунт был разблокирован.

Число подписчиков Twitter-аккаунта Дональда Трампа начало быстро расти. На момент написания на него подписались более 72 млн пользователей.