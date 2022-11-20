Дональд Трамп собрал 72 млн подписчиков в «Твиттере» за 11 часов

Новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, и за 11 часов на него подписались более 72 млн человек.
18 ноября Маск устроил голосование на предмет допуска экс-президента к соцсети, который был забанен предыдущим руководством Twitter после событий 6 января 2021 года в Капитолии США.
В голосовании приняли участие более 15 млн пользователей, 51,8% которых одобрили возвращение Трампа. По итогам опроса, вечером 19 ноября аккаунт был разблокирован.
Число подписчиков Twitter-аккаунта Дональда Трампа начало быстро расти. На момент написания на него подписались более 72 млн пользователей.
При этом до разблокировки на него были подписаны около 300 тысяч человек. При этом экс-глава США не собирается возвращаться в соцсеть. Вместо этого он продолжит развивать свое собственное медиа Truth Social.