Черношейные фазановые голуби скрывались от ученых более 140 лет

Ученые из Корнелльского университета сняли на видео черношейного фазанового голубя, которого никто не видел более 140 лет, сообщает Phys.org.

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Орнитологи из США отправились на остров Фергюссон в Папуа-Новой Гвинее. После месяца поисков им удалось запечатлеть на видео черношейного фазанового голубя Otidiphaps nobilis insularis. Об этом виде практически ничего не известно: последние останки были описаны учеными в 1880-х годах. Более 140 лет животное скрывалось от биологов, и многие считали, что птица вымерла.

Снятые учеными фото и видео стали первыми в истории кадрами, на которых запечатлен черношейный фазановый голубь. Крупная птица с рыже-коричневой спиной, черной головой и черным телом обладает хвостом как у фазана. На острове Фергюссон голубь живет в жаркой, чрезвычайно пересеченной местности, пронизанной извилистыми реками.

Радость от «переоткрытия» вида омрачается тем, что территория, на которой нашли птицу, может быть передана лесозаготовительной компании. Уничтожение среды обитания голубя приведет к тому, что вид исчезнет окончательно. Сейчас команда ученых ищет финансирование, чтобы вернуться на Фергюссон и выяснить, сколько особей осталось.