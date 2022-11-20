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10 часов назад

Биологи обнаружили черношейных фазановых голубей, которые скрывались от ученых более 140 лет

Газета.Ru

Ученые из Корнелльского университета сняли на видео черношейного фазанового голубя, которого никто не видел более 140 лет, сообщает Phys.org.

Черношейные фазановые голуби скрывались от ученых более 140 лет
Фото: СкриншотСкриншот

Орнитологи из США отправились на остров Фергюссон в Папуа-Новой Гвинее. После месяца поисков им удалось запечатлеть на видео черношейного фазанового голубя Otidiphaps nobilis insularis. Об этом виде практически ничего не известно: последние останки были описаны учеными в 1880-х годах. Более 140 лет животное скрывалось от биологов, и многие считали, что птица вымерла.

Снятые учеными фото и видео стали первыми в истории кадрами, на которых запечатлен черношейный фазановый голубь. Крупная птица с рыже-коричневой спиной, черной головой и черным телом обладает хвостом как у фазана. На острове Фергюссон голубь живет в жаркой, чрезвычайно пересеченной местности, пронизанной извилистыми реками.

Радость от «переоткрытия» вида омрачается тем, что территория, на которой нашли птицу, может быть передана лесозаготовительной компании. Уничтожение среды обитания голубя приведет к тому, что вид исчезнет окончательно. Сейчас команда ученых ищет финансирование, чтобы вернуться на Фергюссон и выяснить, сколько особей осталось.

Найти птицу помогли местные жители, и ученые опасаются, что ее исчезновение может навредить их культуре, важной частью которой она является.

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