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10 часов назад

Nvidia пообещала пользователям заменить сгоревшие видеокарты GeForce RTX 4090

Газета.Ru

Спустя несколько месяцев после релиза GeForce RTX 4090, компания Nvidia все же прокомментировала проблему плавящегося кабеля питания 12VHPWR. Заявление Nvidia появилось в разделе «Поддержка» на официальном сайте техногиганта.

Nvidia впервые прокомментировала проблему возгорания своих видеокарт
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Компания написала, что на 18 ноября ей было известно о 50 случаях возгорания RTX 4090 по всему миру. При этом Nvidia продолжает изучать проблему и, возможно, в будущем число инцидентов увеличится.

По данным техногиганта, причиной возгорания в подавляющем большинстве случаев является неполное подключение коннектора 12VHPWR к видеокарте. Во избежание проблем компания рекомендовала сначала подключать кабель питания к видеокарте, а уже потом получившийся стек устанавливать в системный блок и соединять с материнской платой. Данный алгоритм позволит убедиться в правильной посадке коннектора 12VHPWR, поскольку прочие компоненты системного блока не будут мешать обзору.

Вместе с тем Nvidia пообещала оказать гарантийное обслуживание, которое включает в себя ремонт или полную замену испорченного оборудования, всем пострадавшим пользователям. Подчеркивается, что компания заменит или отремонтирует не только оригинальные модели Founders Edition но и видеокарты в исполнении партнеров Nvidia вроде Gigabyte.

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