Nvidia впервые прокомментировала проблему возгорания своих видеокарт

Спустя несколько месяцев после релиза GeForce RTX 4090, компания Nvidia все же прокомментировала проблему плавящегося кабеля питания 12VHPWR. Заявление Nvidia появилось в разделе «Поддержка» на официальном сайте техногиганта.

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Компания написала, что на 18 ноября ей было известно о 50 случаях возгорания RTX 4090 по всему миру. При этом Nvidia продолжает изучать проблему и, возможно, в будущем число инцидентов увеличится.

По данным техногиганта, причиной возгорания в подавляющем большинстве случаев является неполное подключение коннектора 12VHPWR к видеокарте. Во избежание проблем компания рекомендовала сначала подключать кабель питания к видеокарте, а уже потом получившийся стек устанавливать в системный блок и соединять с материнской платой. Данный алгоритм позволит убедиться в правильной посадке коннектора 12VHPWR, поскольку прочие компоненты системного блока не будут мешать обзору.