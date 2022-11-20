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10 часов назад

Опасны ли для Земли солнечные вспышки

Ferra.ru

Возможно, вы когда-то уже слышали о солнечных вспышках. У таких явлений есть один интересный эффект: есть вспышки будут достаточно сильными, то благодаря высвобождению частиц энергии может образоваться то, что зовётся полярным сиянием.

Опасны ли для Земли солнечные вспышки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Солнечные вспышки - это энергетические выбросы электромагнитного излучения (иногда - даже материи) с Солнца. Считается, что эти вспышки происходят из-за изменений магнитного поля Солнца. Однако большая часть электромагнитного излучения всё же поглощается ионосферой Земли, поэтому почти не влияет на нашу планету.

Но сильные солнечные вспышки способны усилить ионизацию верхних слоёв атмосферы. Они выбивают электроны из атомов, а это мешает распространению коротковолновых радиосигналов, которые используются для связи.

Кроме того, из-за солнечных вспышек нагревается ионосфера. В результате она расширяется, что может быть опасным для искусственных спутников, которые находятся на околоземной орбите.

Теоретически может из-за вспышек произойти и нечто более опасное. Например, из-за солнечной вспышки к Земле может быть выброшен поток субатомных частиц энергии. Всё это способно негативно повлиять на телефонные линии, электрические распределительные сети, а также может подвергнуть опасному уровню радиации космонавтов.

Однако каких-либо долгосрочных последствий из-за солнечных вспышек не бывает.

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