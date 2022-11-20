Исследователи разрабатывают новый метод анализа скальных ледников

Исследователи использовали новый метод определения толщины льда на скальных ледниках и соотношения льда к обломкам для создания карт четырех скальных ледников в Колорадо, Вайоминге и на Аляске. Метод позволяет проводить более точные измерения ледников, чем это было возможно ранее. Исследование, описывающее новый метод, было опубликовано в журнале «Гляциология».
Работы, в которых используется этот метод, позволят ученым лучше изучить водные ресурсы на Земле и на Марсе, а также то, насколько устойчив этот тип льда к изменению климата на обеих планетах.
Скальные ледники скрыты под обломками, на их движение влияют камни, заключенные внутри них.
«Вы можете думать о камнях как об изолирующем покрытии», – сказал Тайлер Мэн, ведущий автор исследования. – «При превышении определенной толщины изоляция в основном останавливает таяние, позволяя льду сохраняться и медленно перемещаться или стекать вниз по долине при высотах и температурах, при которых чистый лед может полностью растаять».
Ледники могут перемещаться по ландшафтам. Однако обломки в каменных ледниках заставляют их течь очень медленно. Каменные ледники обычно меньше и тоньше, чем ледники с чистым льдом, их размеры составляют всего пару километров в длину, несколько десятков или сотен метров в ширину и от 15 до 60 метров в толщину. Ледники из чистого льда, напротив, могут достигать многих километров в длину и сотен метров в толщину.
Используя две различные конфигурации антенн, исследователи воспользовались проникающим в землю радаром для измерения скорости радиолокационной волны и угла, под которым волна отражается от поверхности. Две конфигурации антенн позволили исследователям лучше рассчитать размеры скального ледника. Ученые также оценили соотношение льда и породы в каждом месте съемки, используя скорость радиолокационной волны.
«Имея карту толщины обломков и концентрации льда, мы можем существенно охарактеризовать способность каменных ледников противостоять воздействию потепления климата по сравнению с ледниками с чистым льдом», - сказал Мэн.
По словам Мэна, марсианские скальные ледники все еще недостаточно изучены, но известно, что они обычно встречаются между 30 и 60 градусами широты в обоих полушариях планеты и намного старше марсианского полярного льда.
Одной из важнейших задач для ученых является определение толщины поверхностных пород, покрывающих ледники на Марсе.
«Наша цель – использовать эти каменные ледники на Земле в качестве аналога процессов на Марсе», – сказал Мэн. – «Составляя карту распределения толщины обломков на Земле, мы пытаемся понять, как эта толщина обломков может изменяться и на Марсе. Кроме того, изучение различий в параметрах потока между чистым льдом и льдом, богатым обломками, поможет моделированию и для марсианского случая».