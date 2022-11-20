Исследователи разрабатывают новый метод анализа скальных ледников

Исследователи использовали новый метод определения толщины льда на скальных ледниках и соотношения льда к обломкам для создания карт четырех скальных ледников в Колорадо, Вайоминге и на Аляске. Метод позволяет проводить более точные измерения ледников, чем это было возможно ранее. Исследование, описывающее новый метод, было опубликовано в журнале «Гляциология».

Фото: AstroNews AstroNews

Работы, в которых используется этот метод, позволят ученым лучше изучить водные ресурсы на Земле и на Марсе, а также то, насколько устойчив этот тип льда к изменению климата на обеих планетах.

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Скальные ледники скрыты под обломками, на их движение влияют камни, заключенные внутри них.

«Вы можете думать о камнях как об изолирующем покрытии», – сказал Тайлер Мэн, ведущий автор исследования. – «При превышении определенной толщины изоляция в основном останавливает таяние, позволяя льду сохраняться и медленно перемещаться или стекать вниз по долине при высотах и температурах, при которых чистый лед может полностью растаять».

Ледники могут перемещаться по ландшафтам. Однако обломки в каменных ледниках заставляют их течь очень медленно. Каменные ледники обычно меньше и тоньше, чем ледники с чистым льдом, их размеры составляют всего пару километров в длину, несколько десятков или сотен метров в ширину и от 15 до 60 метров в толщину. Ледники из чистого льда, напротив, могут достигать многих километров в длину и сотен метров в толщину.

Используя две различные конфигурации антенн, исследователи воспользовались проникающим в землю радаром для измерения скорости радиолокационной волны и угла, под которым волна отражается от поверхности. Две конфигурации антенн позволили исследователям лучше рассчитать размеры скального ледника. Ученые также оценили соотношение льда и породы в каждом месте съемки, используя скорость радиолокационной волны.

«Имея карту толщины обломков и концентрации льда, мы можем существенно охарактеризовать способность каменных ледников противостоять воздействию потепления климата по сравнению с ледниками с чистым льдом», - сказал Мэн.

По словам Мэна, марсианские скальные ледники все еще недостаточно изучены, но известно, что они обычно встречаются между 30 и 60 градусами широты в обоих полушариях планеты и намного старше марсианского полярного льда.

Одной из важнейших задач для ученых является определение толщины поверхностных пород, покрывающих ледники на Марсе.