Как скоро запущенный NASA корабль достигнет Луны

NASA представило обновленную информацию о корабле "Артемида-1" после успешного запуска в среду рано утром. По словам менеджера по интеграции корабля Джима Геффра, все системы “превосходят ожидания с точки зрения производительности”.

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Цель "Артемиды-1" - подтвердить, что экипажный корабль сможет безопасно доставить астронавтов к естественному спутнику Земли.

Агентство ожидает, что "Артемида-1" достигнет Луны 21 ноября. Временами он будет пролетать на высоте чуть 130 километров над лунной поверхностью.

“Мы будем проходить над некоторыми местами посадки "Аполлонов", - сказал руководитель полета Джефф Радиган.