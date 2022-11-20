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13 часов назад

Twitter начал ломаться после массовых увольнений сотрудников

Майк Габриелян

Twitter сломался после увольнения сотен сотрудников новым руководством. В соцсети больше не работает система, предупреждающая о нарушении авторских прав, утверждает The Verge.

Twitter начал ломаться после массовых увольнений сотрудников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Система предупреждения о нарушении авторских прав в Твиттере, похоже, не работает. Разумеется, некий пользователь уже воспользовался этой возможностью и полностью опубликовал фильм «Форсаж: Токийский дрифт» в виде серии двухминутных роликов в 50 твитах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ветка существует почти целый день, и тот факт, что она до сих пор не закрыта, «является вероятным побочным эффектом сотен сотрудников, уволившихся из Twitter ранее на этой неделе».

Ранее сообщалось, что новый владелец компании, предприниматель Илон Маск планирует возобновить с понедельника, 21 ноября увольнения сотрудников. Будут уволены работники сферы продаж, а также те, кто занимается партнерскими отношениями.

Наука и техника,Илон Маск,
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