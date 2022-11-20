Twitter начал ломаться после массовых увольнений сотрудников

Twitter сломался после увольнения сотен сотрудников новым руководством. В соцсети больше не работает система, предупреждающая о нарушении авторских прав, утверждает The Verge.

«Система предупреждения о нарушении авторских прав в Твиттере, похоже, не работает. Разумеется, некий пользователь уже воспользовался этой возможностью и полностью опубликовал фильм «Форсаж: Токийский дрифт» в виде серии двухминутных роликов в 50 твитах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ветка существует почти целый день, и тот факт, что она до сих пор не закрыта, «является вероятным побочным эффектом сотен сотрудников, уволившихся из Twitter ранее на этой неделе».