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13 часов назад

В России построят управляемую ИИ арктическую станцию

Ferra.ru

Строительство автономной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе планируется начать в 2023 году. “Снежинка", как сообщается, станет полигоном для испытания “зеленых” технологий для работы в арктических регионах. Об этом поведала “Техносфера”.

В России построят управляемую ИИ арктическую станцию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Снежинка", проект московского физико-технического института будет полностью автономной (будет управляться автоматизированной системой с использованием технологий искусственного интеллекта). Станция рассчитана на круглогодичную работу без использования дизельного топлива. При этом источниками энергии выступают водородные и литий-ионные топливные модули, тепловые аккумуляторы, а также ветровые и солнечные источники.

Площадь комплекса составит около 4,5 тыс квадратных метров, условия для работы и проживания будут созданы для 80 человек. Учитывая ее модульную конструкцию, а также целей проекта, в виде разработки новых технологий в энергетике для Арктики и проведении различных исследований, в том числе прикладных, по изучению климата региона и внедрению новых технологических решений в отдаленных северных поселениях, “Снежинку” уже называют “арктической МКС”.

На ноябрь этого года завершается подготовка к началу строительства, также прошли испытания оборудования и геофизические исследования на месте работы будущей станции, с помощью подводного дрона обследовано дно озера, прилегающего к площадке, отмечает “Техносфера”.

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