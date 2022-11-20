В России построят управляемую ИИ арктическую станцию

Строительство автономной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе планируется начать в 2023 году. “Снежинка", как сообщается, станет полигоном для испытания “зеленых” технологий для работы в арктических регионах. Об этом поведала “Техносфера”.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

"Снежинка", проект московского физико-технического института будет полностью автономной (будет управляться автоматизированной системой с использованием технологий искусственного интеллекта). Станция рассчитана на круглогодичную работу без использования дизельного топлива. При этом источниками энергии выступают водородные и литий-ионные топливные модули, тепловые аккумуляторы, а также ветровые и солнечные источники.

Площадь комплекса составит около 4,5 тыс квадратных метров, условия для работы и проживания будут созданы для 80 человек. Учитывая ее модульную конструкцию, а также целей проекта, в виде разработки новых технологий в энергетике для Арктики и проведении различных исследований, в том числе прикладных, по изучению климата региона и внедрению новых технологических решений в отдаленных северных поселениях, “Снежинку” уже называют “арктической МКС”.