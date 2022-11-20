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16 часов назад

Ученые сообщили, что вулкан Ключевская сопка начал выбрасывать «бомбы»

Вечерняя Москваиещё 10

Действующий вулкан Ключевская сопка, расположенный на полуострове Камчатка, начал выбрасывать вулканические бомбы, в скором времени могут начаться лавовые потоки. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ученые сообщили, что вулкан на Камчатке начал выбрасывать «бомбы»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Извержение началось в вершинном кратере Ключевского. Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского – порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером, — сказал директор института Алексей Озеров.

По словам ученых, извержение вулкана будет только усиливаться. В скором времени ожидаются излив лавы и образование грязевых потоков.

По словам Озерова, активность Ключевского вулкана обычно длится от нескольких недель до нескольких месяцев, передает РИА Новости.

В октябре сообщалось, что из вулкана Безымянный на Камчатском полуострове был зафиксирован выброс пепла на высоту до десяти километров. По информации местного МЧС, зола распространилась в сторону Камчатского залива, на его пути не было населенных пунктов.

Наука и техника,Алексей Озеров,
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