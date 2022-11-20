Ученые сообщили, что вулкан на Камчатке начал выбрасывать «бомбы»

Действующий вулкан Ключевская сопка, расположенный на полуострове Камчатка, начал выбрасывать вулканические бомбы, в скором времени могут начаться лавовые потоки. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Извержение началось в вершинном кратере Ключевского. Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского – порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером, — сказал директор института Алексей Озеров.

По словам ученых, извержение вулкана будет только усиливаться. В скором времени ожидаются излив лавы и образование грязевых потоков.

По словам Озерова, активность Ключевского вулкана обычно длится от нескольких недель до нескольких месяцев, передает РИА Новости.