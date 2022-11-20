В России впервые за девять недель перестала снижаться заболеваемость ковидом

Заболеваемость ковидом в России впервые за девять недель перестала снижаться - в последние семь дней в стране выявили на 0,5% больше случаев заражения, чем в предыдущие, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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С 14 по 20 ноября штаб зафиксировал 36 277 заражений, тогда как с 7 по 13 ноября - 36 102. При этом число госпитализаций продолжило снижаться - на этой неделе в России в больницы попали 7 065 заболевших, что на 5,7% меньше, чем на прошлой.

Падение смертности из-за ковида в стране практически остановилось. За последние семь дней штаб зарегистрировал 430 летальных исходов против 436 за предыдущий аналогичный период (неделей ранее - 484).

Количество выздоравливающих по-прежнему сокращается: с 14 по 20 ноября, по информации штаба, вылечились 42 407 человек - на 8,2% меньше, чем за неделю до этого.

Ситуация в Москве

При этом в Москве, где на прошлой неделе заболеваемость выросла сразу на 30%, число выявляемых случаев заражения снова пошло вниз. За последние семь дней в столице зарегистрировали 5 629 заразившихся против 6 063 за предыдущий аналогичный период (снижение более чем на 7%).