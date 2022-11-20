Эксперт объяснил, как продлить работу смартфона на морозе

Эксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой сообщил РИА Новости, что сокращение времени разговора по телефону и использование гарнитуры помогут продлить работу смартфона во время мороза.

Фото: газета.ру газета.ру

«При использовании телефона или пауэрбанка на морозе можно мгновенно остаться без связи. Низкие температуры — это «тяжелые» для аккумулятора условия эксплуатации. Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру <…> Ограничьте время разговоров», — объяснил эксперт.

Также можно использовать специальный нагревательный чехол. Кроме того, эксперт посоветовал включать энергосберегающий режим, отключать голосового помощника и прочие сервисы, чтобы снизить нагрузку на батарею.

Также Биржевой добавил, что не следует заряжать телефон, когда он еще холодный. Оптимальная температура устройства, по его словам, должна достичь 10 градусов.