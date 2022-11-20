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17 часов назад

Эксперт Биржевой отметил, что короткие разговоры продлят работу смартфона на морозе

Газета.Ruиещё 5

Эксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой сообщил РИА Новости, что сокращение времени разговора по телефону и использование гарнитуры помогут продлить работу смартфона во время мороза.

Эксперт объяснил, как продлить работу смартфона на морозе
Фото: газета.ругазета.ру

«При использовании телефона или пауэрбанка на морозе можно мгновенно остаться без связи. Низкие температуры — это «тяжелые» для аккумулятора условия эксплуатации. Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру <…> Ограничьте время разговоров», — объяснил эксперт.

Также можно использовать специальный нагревательный чехол. Кроме того, эксперт посоветовал включать энергосберегающий режим, отключать голосового помощника и прочие сервисы, чтобы снизить нагрузку на батарею.

Также Биржевой добавил, что не следует заряжать телефон, когда он еще холодный. Оптимальная температура устройства, по его словам, должна достичь 10 градусов.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко сообщил, что быстрого расхода аккумулятора смартфона на морозе избежать невозможно из-за протекающих в батарее химических реакций.

Наука и техника,Сергей Кузьменко,
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