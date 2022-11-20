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19 ноября

Илон Маск объяснил свои слова о свободе слова в Twitter

Ferra.ruиещё 1

Илон Маск как владелец Twitter, продвигающий политику безусловной свободы слова в соцсети, прокомментировал свои заявления о праве любого высказывать своё мнение.

Илон Маск объяснил свои слова о свободе слова в Twitter
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Маск отметил, что он говорит о свободе слова, но не «свободе досягаемости». Все публикации с негативом и ненавистью будут ограничены — пользователи не смогут найти их, если специально не будут искать.

При этом речь идёт об ограничении конкретных сообщений, а не всего аккаунта.

«Новая политика Twitter — это свобода слова, а не свобода досягаемости. Негативные/ненавистнические твиты будут максимально ограничены и демонетизированы, чтобы не было никакой рекламы или других доходов», — рассказал Маск в своём профиле Twitter.

Наука и техника,Соцсети,Илон Маск,
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