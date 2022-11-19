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19 ноября

Побит рекорд по стоимости имени в Telegram

Елена Прошина

Установлен новый рекорд на аукционе Fragment, где торгуют уникальными именами для Telegram. Имя @news было продано за 994 тысяч TON (около 108,2 миллиона рублей). Об этом сообщается на странице аукциона.

Побит рекорд по стоимости имени в Telegram
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Имя теперь принадлежит пользователю, на счету которого находятся 20,9 млн TON - около 37,6 млн долларов по текущему курсу. Ранее он уже купил уникальные короткие имена @pasta, @pizza, @discount, @insurance.

Предыдущий рекорд был установлен покупателем имени @auto. Оно обошлось владельцу в 900 тысяч TON (около 98 млн руб.)

Недавно в Telegram Premium было объявлено о новом обновлении, доступном для всех пользователей. Теперь можно продавать и покупать короткие имена пользователей на аукционе Fragment. Это бесплатная децентрализованная платформа, которая обрабатывает транзакции пользователей.

Для покупки или продажи юзернейма необходимо авторизоваться на площадке через Telegram-аккаунт и привязать к нему TON-кошелек. Расплачиваться надо специальной валютой — Toncoin(TON). Ее можно обменять на обычные деньги на обменных платформах.

Telegram стал одной из первых социальных сетей, предоставляющих людям полное право собственности на соответствующие имена пользователей.

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