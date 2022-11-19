Названы лучшие Android-смартфоны ноября стоимостью до $500

Портал Gizchina опубликовал список из пяти лучших смартфонов ноября стоимостью до $500 (около 30,1 тыс. руб.).

Фото: Xiaomi Xiaomi

Первое место в рейтинге занял Xiaomi 12, получивший небольшой 6,28-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и чип Snapdragon 8 Gen 1. В смартфоне используется основная камера с разрешением 50 Мп, дополненная ультраширокоугольным сенсором на 13 Мп и макромодулем на 5 Мп. Флагман начала 2022 года получил аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а также беспроводную зарядку на 50 Вт.

Второе место отдали смартфону iQOO Neo 7, который оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9000 + и 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Гаджет получил основную камеру на 50 Мп, ультраширокоугольный датчик на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Neo 7 оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Третье место закрепилось за игровым смартфоном Lenovo Legion Y70 на базе чипа Snapdragon 8 Gen 1. Он оснащен 6,67-дюймовой AMOLED-матрицей с частотой обновления 144 Гц. В смартфоне используется основной сенсор на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 13 Мп и датчик глубины. Legion Y70 оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт.

В топ-5 по версии Gizchina также попали Poco F4 GT и Motorola Edge X30.