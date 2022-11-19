Побит рекорд по стоимости имени в Telegram

Никнейм @news для Telegram был продан на аукционе Fragment за 994 тыс. TON (около 108,2 млн руб.). Об этом сообщает RB.ru.

Отмечается, что юзернейм теперь принадлежит пользователю, на счету которого находятся 20,9 млн TON. Владелец никнейма также имеет в своем распоряжении уникальные короткие имена @pasta, @pizza, @discount, @insurance и другие.

Ранее рекорд по стоимости был установлен после продажи пользовательского имени @auto за 900 тыс. TON (около 98 млн руб.).

Акцион Fragment запустили 27 октября. Вскоре возможность продавать юзернеймы появилась и у пользователей мессенджера Telegram. Для покупки или продажи юзернейма необходимо авторизоваться на площадке через Telegram-аккаунт и привязать к нему TON-кошелек.