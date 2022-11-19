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19 ноября

Побит рекорд по стоимости имени в Telegram

Газета.Ruиещё 3

Никнейм @news для Telegram был продан на аукционе Fragment за 994 тыс. TON (около 108,2 млн руб.). Об этом сообщает RB.ru.

Побит рекорд по стоимости имени в Telegram
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что юзернейм теперь принадлежит пользователю, на счету которого находятся 20,9 млн TON. Владелец никнейма также имеет в своем распоряжении уникальные короткие имена @pasta, @pizza, @discount, @insurance и другие.

Ранее рекорд по стоимости был установлен после продажи пользовательского имени @auto за 900 тыс. TON (около 98 млн руб.).

Акцион Fragment запустили 27 октября. Вскоре возможность продавать юзернеймы появилась и у пользователей мессенджера Telegram. Для покупки или продажи юзернейма необходимо авторизоваться на площадке через Telegram-аккаунт и привязать к нему TON-кошелек.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала про 10 полезных функций Telegram, о существовании которых мало кто знает. Среди них перенос чатов из WhatsApp, кастомные темы, встроенные игры и многое другое.

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