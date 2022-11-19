Ученые вырастили мини-глаза в пробирке для поиска методов лечения слепоты

Ученые из Университетского колледжа Лондона создали первые мини-сетчатки глаз в лаборатории. Они будут использоваться для изучения синдрома Ушера и других заболеваний, ведущих к слепоте. Работа исследователей опубликована в журнале Stem Cell Reports.
Синдром Ушера – это генетическая болезнь, при которой дети рождаются глухими и постепенно теряют зрение. Это заболевание является причиной половины случаев слепоглухоты. Лечения, которое могло бы предотвратить или замедлить развитие синдрома Ушера, пока не существует.
В ходе исследования группа ученых взяла образцы стволовых клеток у нескольких молодых пациентов, страдающих от синдрома Ушера. Далее ученые в течение девяти месяцев в пробирке имитировали процессы, наблюдаемые у младенцев в утробе матери, чтобы вырастить мини-копию человеческой сетчатки больного.
При изучении мини-органа ученые заметили изменения в клетках Мюллера. Это вторые по частоте клетки сетчатки после нейронов, они имеют светопроводные функции, без них зрение было бы размытым и не таким острым. Ученые предполагают, что болезнь Ушера ведет к повреждению этих клеток, что и становится причиной дегенерации сетчатки и ведет к слепоте. Исследователи продолжат изучать мини-глаза, чтобы найти возможные варианты лечения заболевания.