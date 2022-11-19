В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

Ученые вырастили мини-глаза в пробирке для поиска методов лечения слепоты

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Университетского колледжа Лондона создали первые мини-сетчатки глаз в лаборатории. Они будут использоваться для изучения синдрома Ушера и других заболеваний, ведущих к слепоте. Работа исследователей опубликована в журнале Stem Cell Reports.

Ученые вырастили мини-глаза в пробирке для поиска методов лечения слепоты
Фото: Warner Bros. PicturesWarner Bros. Pictures

Синдром Ушера – это генетическая болезнь, при которой дети рождаются глухими и постепенно теряют зрение. Это заболевание является причиной половины случаев слепоглухоты. Лечения, которое могло бы предотвратить или замедлить развитие синдрома Ушера, пока не существует.

В ходе исследования группа ученых взяла образцы стволовых клеток у нескольких молодых пациентов, страдающих от синдрома Ушера. Далее ученые в течение девяти месяцев в пробирке имитировали процессы, наблюдаемые у младенцев в утробе матери, чтобы вырастить мини-копию человеческой сетчатки больного.

При изучении мини-органа ученые заметили изменения в клетках Мюллера. Это вторые по частоте клетки сетчатки после нейронов, они имеют светопроводные функции, без них зрение было бы размытым и не таким острым. Ученые предполагают, что болезнь Ушера ведет к повреждению этих клеток, что и становится причиной дегенерации сетчатки и ведет к слепоте. Исследователи продолжат изучать мини-глаза, чтобы найти возможные варианты лечения заболевания.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители