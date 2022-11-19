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19 ноября

Пустыня на севере Саудовской Аравии превратилась в «озера»

Lenta.ru

Проливные дожди на севере Саудовской Аравии превратили обширные районы в пустыне в реки и озера. Об этом сообщает Political Lore.

Пустыня на севере Саудовской Аравии превратилась в «озера»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сети появляются кадры, как автомобилисты едут по протяженной трассе, проложенной в пустыне, а рядом с дорогой располагаются залитые водой участки пустыни.

По информации издания, в отдельных районах также выпал град — из-за этого вода в пустынных реках перемешалась со льдом.

Ранее климатическая служба Copernicus предрекла, что будущей зимой Европа может столкнуться с аномальным теплом — температура превысит исторические значения. Температуры выше среднего будут зафиксированы в прибрежных районах Балтийского, Средиземного и Северного морей. С вероятностью 50-60 процентов зима будет теплой в Великобритании, Центральной и Южной Европе.

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