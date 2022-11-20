Космический телескоп Джеймса Уэбба показывает ранние галактики

Самые ранние галактики были космическими огненными шарами, превращающими газ в звезды с огромной скоростью, сообщается в исследовании, проведенном под руководством Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которое будет опубликовано в специальном выпуске Astrophysical Journal.

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Исследование, основанное на данных космического телескопа Джеймса Уэбба, является первым исследованием формы и структуры этих галактик. Оно показывает, что ранние галактики были совсем не похожи на современные, в которых звездообразование ограничено небольшими областями.

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«Мы наблюдаем, как галактики формируют новые звезды с ошеломляющей скоростью», – сказал Томмазо Треу, ведущий автор исследования. – «Невероятное разрешение «Уэбба» позволяет нам изучать эти галактики с беспрецедентной детализацией, и мы видим звездообразование, происходящее в областях этих галактик».

Треу руководит научной программой раннего выпуска GLASS–JWST. Другое исследование показало, что галактики, которые сформировались вскоре после Большого взрыва — менее чем за миллиард лет — начали сжигать остатки поглощающего фотоны водорода, принося свет в темную Вселенную.

«Уэбб» показывает нам, что он не только может выполнять свою работу, но и может делать это с поразительной легкостью. Это меняет правила игры», — сказал Гвидо Робертс-Борсани, руководитель исследования.

GLASS–JWST был одним из 13 научных проектов раннего выпуска, отобранных НАСА в 2017 году для быстрого создания общедоступных наборов данных и демонстрации и тестирования возможностей приборов «Джеймса Уэбба». Проект направлен на то, чтобы понять, как и когда свет от первых галактик прорвался сквозь водородный туман, оставшийся после Большого взрыва, и как газ и тяжелые элементы распределяются внутри галактик и вокруг них в течение космического времени. Ученые используют три инновационных прибора «Уэбба» в ближнем инфракрасном диапазоне для детальных измерений далеких галактик в ранней Вселенной.