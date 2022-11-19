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19 ноября

В России военные врачи разработали новый способ восстановления конечностей

Национальная Служба Новостейиещё 7

Российские военные врачи разработали способ восстановления конечностей после минно-взрывных и огнестрельных ранений, позволяющий воссоздать кости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В России военные врачи разработали новый способ восстановления конечностей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военные врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди российского солдата Как отметили в ведомстве, военные врачи Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко разработали и внедрили способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов.

«Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», — указали в Минобороны.

Имплантат устанавливают в область разрушенной конечности и заполняют фрагментами костных тканей. Их берут с других костей, трансплантируют или выращивают с помощью стволовых клеток. Кроме того, новая технология позволяет восстанавливать суставы, мышцы и ткани пациента.

Благодаря использованию способа 3D-моделирования имплантатов возможно избежать ампутации части конечностей после ранений. Как отметили в госпитале, процедуру прошли несколько человек, сейчас они вернулись в свои подразделения и продолжают службу.

Наука и техника,Минобороны России,
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