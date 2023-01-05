Как продлить срок службы MacBook: 10 полезных советов

MacBook — не самая дешевая вещь на свете, поэтому за устройством важно ухаживать правильно, чтобы оно прослужило как можно дольше. Портал makeusof.com составил список из 10 советов о том, как продлить срок службы MacBook.

Фото: Apple Apple

Дорогие модели стоят своих денег

Видео дня

Со временем программы, хранящиеся на жестком диске компьютера, занимают все больше и больше свободного места. Объем хранилища постепенно сокращается, и, когда он станет слишком маленьким, система неизбежно начнет тормозить. Эта проблема частично исправляется чисткой кэша и другими хитростями, но бесконечно оптимизировать встроенный диск так или иначе не получится. Если вы хотите, чтобы MacBook прослужил как можно дольше, возможно, стоит сразу раскошелиться на модель, предлагающую максимальный объем хранилища и оперативной памяти. Она гарантированно обойдется недешево, но все равно будет стоит меньше, чем покупка новенького MacBook через пару лет.

Используйте защитные чехлы

Обязательно возьмите чехол для корпуса ноутбука, причем желательно более плотный — неопрен нельзя назвать надежным. Наклейте защитную пленку на экран и не забудьте про коврик для клавиатуры, который сбережет клавиши от царапин. Физическая забота об устройстве — настолько же важный элемент техобслуживания, как, например, регулярная чистка от пыли.

Используйте MacBook аккуратно

Чехлы сохранят ваш компьютер в товарном виде дольше, однако они не гарантируют, что MacBook не получит никаких повреждений. Неаккуратное обращение с устройством может нанести ему серьезный вред, поэтому будьте осторожны. Например, не стоит слишком резко открывать крышку ноутбука: от этого со временем страдают петли, на которых держится экран. Не ставьте на него напитки и не оставляйте на краю стола, чтобы случайно не уронить.

Следите за состоянием батареи

При надлежащей эксплуатации батарея MacBook вполне может прослужить дольше пяти лет. Старайтесь поддерживать заряд на уровне 30-80%: иными словами, не заряжайте батарею полностью, но и не позволяйте ей разрядиться до нуля. Чем меньше таких циклов проходит аккумулятор, тем лучше.

Замените аккумулятор, когда он износится

Но, опять же, даже самое грамотное использование батареи не спасет ее от выработки ресурса. Рано или поздно это все равно произойдет, но рекомендуем отслеживать ситуацию заранее, чтобы не попасть в неудобную ситуацию. Поглядывайте на число циклов зарядки в настройках MacBook каждые шесть-восемь месяцев. Когда циклы превысят максимальный предел — меняйте батарею. Лучше не дожидаться, пока она совсем перестанет держать заряд.

Регулярно прочищайте MacBook от пыли

Периодическая чистка устройства поможет защитить его от пыли и грязи, которая скапливается внутри корпуса. Если не следить за чистотой, излишек мусора способен повредить внутренние компоненты ноутбука, поэтому рекомендуем регулярно протирать корпус тряпочкой из микрофибры, включая подставки для ладоней и крышку. Также не забывайте протирать и сам экран микрофиброй, без каких-либо чистящих средств. Для очистки клавиатуры подойдут влажные салфетки и баллон со сжатым воздухом. Наконец, желательно хотя бы раз в год относить MacBook в сервисный центр, где специалисты разберут его и как следует почистят внутренности машины.

Следите, чтобы разъемы были чистыми

Отдельного внимания заслуживают порты и разъемы MacBook: они могут пострадать от излишков пыли или слишком долгого пребывания во влажном помещении. Ничего сложного в техобслуживании нет, просто время от времени осторожно протирайте их ватной палочкой или чистой зубной щеткой. Чтобы защитить их от внешнего воздействия, можно приобрести специальные силиконовые заглушки, которые вставляются в порты, пока ими никто не пользуется.

Берегите зарядное устройство

Зарядный блок — дорогой и весьма деликатный компонент MacBook, поэтому он также требует аккуратного обращения. Не бросайте его на пол и не роняйте с высоты. Помимо этого, следите за состоянием кабеля: поврежденный провод может не только замедлить скорость зарядки, но и вызвать более серьезные проблемы, не говоря уже о затратах на покупку нового.

Не пользуйтесь зарядниками от сторонних производителей

Конечно, если у вас нет другого выбора, зарядники от сторонних фирм могут пригодиться, но по возможности их лучше избегать. Многие из них лишены гарантии и мер защиты Apple, некоторые могут замедлять работу MacBook, третьи в принципе грозят сбоями или возгоранием — но это только в самых редких случаях. Тем не менее, рекомендуем обходить их стороной.

Не игнорируйте проблемы