Астрономы создали новую интерактивную карту Вселенной

«В детстве меня очень вдохновляли астрономические снимки, звезды, туманности и галактики, и теперь пришло наше время создать новый тип изображений, чтобы вдохновлять людей», – говорит создатель карты Брайс Менар, профессор университета Джона Хопкинса. - Астрофизики по всему миру анализировали эти данные в течение многих лет, что привело к тысячам научных работ и открытий. Но никто не потратил время на создание красивой, научно точной и доступной для людей, которые не являются учеными, карты. Наша цель здесь - показать всем, как на самом деле выглядит Вселенная».