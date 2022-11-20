В России создали "нанороботов" для борьбы с раком

Генеральный директор НПП "Радиосвязь" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) Ринат Галеев заявил, что совместно с учеными из Красноярска его компания разработала наночастицы, которые находят и уничтожают раковые клетки в организме человека. Его слова приводит ТАСС.

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По его словам, для производства "нанороботов-убийц" к металлической наночастице прикрепляется “клетка-навигатор”, или аптамера, которая запускается в кровоток для поиска очагов рака.

Модифицированная нами наночастица прикрепляется к раковой клетке, мы включаем слабое переменное магнитное поле, в результате чего нанодиск прорезает клеточную мембрану, что убивает опухолевую клетку. Мы назвали этот метод "наноскальп" … Если мы добьемся прогресса в производстве этих наночастиц, то в будущем можно будет сделать инъекцию человеку, поместить его в магнитное поле, и аптамеры с нанодисками, распространяясь по его телу, будут находить и уничтожать раковую опухоль Ринат Галеев Генеральный директор НПП "Радиосвязь"

Нанодиск состоит из пяти нанометров золота, слоев никеля и кобальта толщиной 10-20 нанометров, и все это снова покрывается золотом.

Но он пояснил, что, пока что, такие сложные нанодиски производятся в ограниченных количествах, потому что это высокотехнологичная и сложная задача.