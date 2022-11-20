В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
14 часов назад

В России создали "нанороботов" для борьбы с раком

Ferra.ruиещё 1

Генеральный директор НПП "Радиосвязь" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) Ринат Галеев заявил, что совместно с учеными из Красноярска его компания разработала наночастицы, которые находят и уничтожают раковые клетки в организме человека. Его слова приводит ТАСС.

В России создали "нанороботов" для борьбы с раком
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, для производства "нанороботов-убийц" к металлической наночастице прикрепляется “клетка-навигатор”, или аптамера, которая запускается в кровоток для поиска очагов рака.

Модифицированная нами наночастица прикрепляется к раковой клетке, мы включаем слабое переменное магнитное поле, в результате чего нанодиск прорезает клеточную мембрану, что убивает опухолевую клетку. Мы назвали этот метод "наноскальп" … Если мы добьемся прогресса в производстве этих наночастиц, то в будущем можно будет сделать инъекцию человеку, поместить его в магнитное поле, и аптамеры с нанодисками, распространяясь по его телу, будут находить и уничтожать раковую опухоль Ринат Галеев Генеральный директор НПП "Радиосвязь"

Нанодиск состоит из пяти нанометров золота, слоев никеля и кобальта толщиной 10-20 нанометров, и все это снова покрывается золотом.

Но он пояснил, что, пока что, такие сложные нанодиски производятся в ограниченных количествах, потому что это высокотехнологичная и сложная задача.

На данный момент специалисты решают нормативные вопросы, чтобы получить одобрение и провести исследования с участием людей.

Наука и техника,Росэлектроника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители