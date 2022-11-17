Россия сформирует предложения по продолжению полетов на МКС

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что в настоящее время Россия формирует предложения по продолжению полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости».
«Проведя свой анализ, американцы уже приняли эти решения, Европейское космическое агентство в ноябре планирует принять официальное решение, Япония, наверное, примет решение в декабре или в первых числах января. Ход за нашей стороной. У нас сейчас пока формируются предложения по продолжению полетов», – заявил Крикалев во время встречи со студентами Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
Он также отметил, что сейчас МКС находится в нормальном состоянии, поэтому целесообразно продолжать на ней работы до 2028 года.
«Понятно, что станция находится в нормальном состоянии. Естественно, возникают технические проблемы, но эти проблемы не прекращают работу на этой станции. Идет анализ состояния технических систем, идет он и на американской стороне, и на российской. По результатам этого анализа понятно, что можно продолжать летать дальше. Понятно, что станция не будет бесконечна, рано или поздно мы закончим на ней работы. Но, по крайней мере, до 2028 года целесообразно продолжить эту работу», – отметил он.
Ранее в Роскосмосе подробнее рассказали о текущем состоянии МКС.