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1 час назад

Археологи обнаружили древнюю костяную флейту в Британии

Газета.Ru

Ученые обнаружили древнюю флейту, выполненную из кости животного в британском графстве Кент. Об этом сообщает Heritage Daily.

Археологи обнаружили древнюю костяную флейту в Британии
Фото: газета.ругазета.ру

В ходе раскопок, проводимых специалистами Cotswold Archaeology, были найдены рвы и ямы под столбы, в которых содержатся артефакты периода с бронзового века по средневековье. При этом ни одна из групп ям не образует четкой структуры (например, частокола). В одной из средневековых ям лежала флейта. Она вырезана из голени овцы или козы, и имеет пять отверстий для пальцев вдоль верхней части и отверстие для большого пальца внизу. Исследователи предполагают, что у флейты может отсутствовать какой-то мундштук, но в остальном она цела и очень хорошо сохранилась.

В той же яме рядом с флейтой лежала керамика XII-XV века, что позволяет примерно датировать инструмент этим периодом. Более точный ответ сможет дать только радиоуглеродный анализ.

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