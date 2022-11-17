Археологи обнаружили древнюю костяную флейту в Британии

В ходе раскопок, проводимых специалистами Cotswold Archaeology, были найдены рвы и ямы под столбы, в которых содержатся артефакты периода с бронзового века по средневековье. При этом ни одна из групп ям не образует четкой структуры (например, частокола). В одной из средневековых ям лежала флейта. Она вырезана из голени овцы или козы, и имеет пять отверстий для пальцев вдоль верхней части и отверстие для большого пальца внизу. Исследователи предполагают, что у флейты может отсутствовать какой-то мундштук, но в остальном она цела и очень хорошо сохранилась.