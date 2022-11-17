Археологи обнаружили древнюю костяную флейту в Британии

Ученые обнаружили древнюю флейту, выполненную из кости животного в британском графстве Кент. Об этом сообщает Heritage Daily.
В ходе раскопок, проводимых специалистами Cotswold Archaeology, были найдены рвы и ямы под столбы, в которых содержатся артефакты периода с бронзового века по средневековье. При этом ни одна из групп ям не образует четкой структуры (например, частокола). В одной из средневековых ям лежала флейта. Она вырезана из голени овцы или козы, и имеет пять отверстий для пальцев вдоль верхней части и отверстие для большого пальца внизу. Исследователи предполагают, что у флейты может отсутствовать какой-то мундштук, но в остальном она цела и очень хорошо сохранилась.
В той же яме рядом с флейтой лежала керамика XII-XV века, что позволяет примерно датировать инструмент этим периодом. Более точный ответ сможет дать только радиоуглеродный анализ.