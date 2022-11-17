В Испании обнаружили останки гигантской черепахи

Палеонтологи обнаружили на севере Испании фрагменты панциря и прочие ископаемые останки одной из самых крупных черепах в истории Земли, чья длина достигала 3,74 м, а масса - более тонны. Она была крупнейшей черепахой Европы в конце мелового периода, пишут исследователи в статье в журнале Scientific Reports.

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"До настоящего времени нам не удавалось обнаружить на территории Европы останков крупных древних черепах, которые достигали бы длины в 1,5 м и более. Открытие фрагментов костей и панциря Leviathanochelys aenigmatica делает ее крупнейшей европейской морской черепахой времен мезозойской эры, а также одной из самых крупных черепах на всей Земле в целом", - пишут исследователи.

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По текущим представлениям генетиков и палеонтологов, первые черепахи появились на Земле в конце Триасового или в начале Юрского периодов. В последующие эпохи мезозойской эры черепахи распространились по всей Земле, а самые крупные их представители, такие как архелон (Archelon ischyros), достигали длины в 4,5 м и массы в несколько тонн.

Группа европейских палеонтологов под руководством Анхеля Галобарта, руководителя научной группы в Автономном университете Барселоны (Испания), открыла останки ранее неизвестного вида гигантских доисторических черепах, которые представляли собой крупнейших рептилий данного рода, обитавших в меловом периоде на территории современной Европы.

Крупнейшая черепаха Европы

В то время почти вся территория Европы находилась на дне океана Тетис и представляла собой набор из множества мелководий и морей, разделявших изолированные острова и прибрежные участки суперконтинента Лавразия. В этой системе водоемов, как обнаружили европейские палеонтологи, жили одни из самых крупных черепах в истории Земли.

Останки этих древних рептилий, получивших имя Leviathanochelys aenigmatica ("загадочная черепаха-левиафан"), были найдены палеонтологами во время изучения отложений осадочных пород среднекампанийского яруса, которые сформировались на дне моря в южных предгорьях современных Пиреней примерно 80 млн лет назад. В окрестностях горных деревень Пера-Руа и Валльдаркес ученые обнаружили фрагменты панциря, а также некоторые кости ранее неизвестного вида древних черепах.

Последующее изучение этих находок указало на то, что данный обитатель древних океанов достигал длины в 3,74 м, что делает черепаху Leviathanochelys aenigmatica сопоставимой по размерам с архелонами. Более того, ученые выяснили, что ширина тела "левиафана" при этом превышала аналогичный параметр для архелонов на несколько сантиметров.