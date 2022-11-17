В Испании обнаружили останки гигантской черепахи

Палеонтологи обнаружили на севере Испании фрагменты панциря и прочие ископаемые останки одной из самых крупных черепах в истории Земли, чья длина достигала 3,74 м, а масса - более тонны. Она была крупнейшей черепахой Европы в конце мелового периода, пишут исследователи в статье в журнале Scientific Reports.
"До настоящего времени нам не удавалось обнаружить на территории Европы останков крупных древних черепах, которые достигали бы длины в 1,5 м и более. Открытие фрагментов костей и панциря Leviathanochelys aenigmatica делает ее крупнейшей европейской морской черепахой времен мезозойской эры, а также одной из самых крупных черепах на всей Земле в целом", - пишут исследователи.
По текущим представлениям генетиков и палеонтологов, первые черепахи появились на Земле в конце Триасового или в начале Юрского периодов. В последующие эпохи мезозойской эры черепахи распространились по всей Земле, а самые крупные их представители, такие как архелон (Archelon ischyros), достигали длины в 4,5 м и массы в несколько тонн.
Группа европейских палеонтологов под руководством Анхеля Галобарта, руководителя научной группы в Автономном университете Барселоны (Испания), открыла останки ранее неизвестного вида гигантских доисторических черепах, которые представляли собой крупнейших рептилий данного рода, обитавших в меловом периоде на территории современной Европы.
В то время почти вся территория Европы находилась на дне океана Тетис и представляла собой набор из множества мелководий и морей, разделявших изолированные острова и прибрежные участки суперконтинента Лавразия. В этой системе водоемов, как обнаружили европейские палеонтологи, жили одни из самых крупных черепах в истории Земли.
Останки этих древних рептилий, получивших имя Leviathanochelys aenigmatica ("загадочная черепаха-левиафан"), были найдены палеонтологами во время изучения отложений осадочных пород среднекампанийского яруса, которые сформировались на дне моря в южных предгорьях современных Пиреней примерно 80 млн лет назад. В окрестностях горных деревень Пера-Руа и Валльдаркес ученые обнаружили фрагменты панциря, а также некоторые кости ранее неизвестного вида древних черепах.
Последующее изучение этих находок указало на то, что данный обитатель древних океанов достигал длины в 3,74 м, что делает черепаху Leviathanochelys aenigmatica сопоставимой по размерам с архелонами. Более того, ученые выяснили, что ширина тела "левиафана" при этом превышала аналогичный параметр для архелонов на несколько сантиметров.
Как отмечают ученые, открытие Leviathanochelys aenigmatica стало большим событием для палеонтологов, так как раньше ученым не удавалось найти на территории Европы останков черепах длиной более 1,5 м. Открытие "левиафана" свидетельствует о большом видовом разнообразии морских рептилий в мезозойской Европе, а также говорит о наличии в ее морях условий для жизни как крупных, так и средних по размерам черепах, подытожили исследователи.