Что такое «Аврора» — российский ответ Android за 500 млрд рублей

«Коммерсант» изучил паспорт развития российской операционной системы «Аврора» и заявил, что глобальный перевод инфраструктуры на новую ОС обойдется бюджету в почти полтриллиона рублей. Эта цифра не окончательная и еще не одобренная, однако мы решили разобраться, что такое «Аврора», как появился проект и чем он отличается от Android и iOS.

Фото: Ростелеком Ростелеком

«Аврора» — это операционная система для мобильных устройств, разрабатываемая компанией «Ростелеком». Сама компания позиционирует проект как альтернативу Android на случай, если Google решит полностью прекратить деятельность в российском регионе: от этого могут пострадать многие коммерческие организации и государственные структуры. Именно на таких клиентов и рассчитана «Аврора», которая объединяет телефоны всех сотрудников компании-заказчика в единую сеть, управляемую через корпоративный сервер.

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Несмотря на то, что производитель называет «Аврору» операционной системой отечественной разработки, технически это не совсем так. Проект построен на базе Sailfish OS, которая была создана компанией Jolla: она основана выходцами из финской компании Nokia. Jolla развивала проект программной оболочки MeeGo, пока стартапом не заинтересовалась «Открытая мобильная платформа» — российский инвестор вложил в предприятие деньги и создал Sailfish Mobile OS RUS, воспользовавшись полученной лицензией. А через некоторое время инициатива привлекла внимание «Ростелекома». Провайдер выкупил две трети акций компании и провел ребрендинг, в результате которого Sailfish OS стала «Авророй».

«Аврора» — операционная система с открытым исходным кодом, но среднестатистический пользователь не сможет вот так просто поставить ее на собственный телефон. Она работает только в качестве предустановленной ОС на смартфонах и планшетах, которые «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам.