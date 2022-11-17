Галактика Андромеды оказалась каннибалом

Группа исследователей из Сиднейского университета обнаружили, что галактика Андромеды смогла достичь сегодняшних размеров за счет поглощения других более мелких звездных систем. Свою работу они разместили на arXiv.

Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Evans ESA/Hubble & NASA, A. Evans

Исследователи отметили, что впервые обнаружили на окраинах галактики Андромеды странные шаровые скопления, образующие поток, еще несколько лет назад. Сейчас же им удалось выяснить, что данные следы являются остатками других звездных систем, которые галактика поглотила, тем самым увеличив свой размер. По их данным, Андромеда «съела» минимум два скопления. Первую звездную систему галактика поглотила около восьми-десяти миллиардов лет назад, вторую — за последние пять миллиардов лет.

Ученые рассчитывают на примере Андромеды понять путь развития Млечного пути, который с Земли наблюдать неудобно. Если окажется, что галактики имеют одинаковую модель роста, то наше звездное скопление тоже в прошлом поглощало своих меньших собратьев. Однако также существует теория о развитии Млечного пути за счет «мирного» втягивания межзвездного вещества.