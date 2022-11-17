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18 минут назад

Ученые предупредили, что из тающих льдов могут вырваться древние опасные микробы

Газета.Ru

Таяние ледников ведет к высвобождению сотен тысяч тонн бактерий, которые потенциально могут повлиять на человечество. Об этом сообщает The Guardian.

Из тающих льдов могут вырваться древние опасные микробы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Глобальное потепление привело к существенному сокращению площади арктического и горного льда. Некоторые из этих ледников сформировались десятки и сотни тысяч лет назад, когда бактерии и другие микроорганизмы, как и биосфера в целом, значительно отличались от современной. Соответственно, иммунитет человека и современных животных не адаптирован для борьбы с ними.

Ученые собрали поверхностные талые воды с восьми ледников Европы и Северной Америки и с двух участков на ледяной шапке Гренландии. Они обнаружили десятки тысяч микробов в каждом миллилитре воды. Данные позволили им оценить, что смываемые бактерии и водоросли будут высвобождать в среднем 650 000 тонн углерода в год в течение следующих 80 лет в северном полушарии и способствовать дальнейшему потеплению. Кроме того, существует и незначительный риск заражения этими бактериями.

«У нас недостаточно данных, чтобы понять ценность и угрозу от этих организмов. Я регулярно получаю вопросы о том, будет ли «патоген Судного дня» высвобожден из ледников. Я думаю, что это весьма незначительный риск, но не нулевой, поэтому нам нужно провести оценку опасности этих микробов», — заявила Арвин Эдвардс из британского Университета Аберистуита.

Ранее океанографы обнаружили, что под ледниками Антарктики цветут колонии микроорганизмов.

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