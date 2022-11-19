Главные фишки свежего обновления iOS: что появилось в версии 16.1

Apple выпустила крупное обновление iOS под индексом 16.1: как обычно, оно привнесло множество мелких правок и изменений, но, в то же время, несколько весьма важных фишек. Портал lifehacker.com рассказал о главных новшествах iOS 16.1.

Фото: ТАСС ТАСС

Процентный индикатор заряда для всех

С выходом iOS 16 разработчики вернули возможность отображения процента заряда прямо в иконке батареи в правом верхнем углу экрана, но, по какой-то причине, эта функция не была доступна для моделей iPhone mini. Обновление исправило это недоразумение.

Групповые библиотеки фото в iCloud

Изначально эта функция заявлялась как одна из главных фишек iOS 16, однако ее релиз немного задержался. Отныне пользователи iPhone могут создавать общие фотоальбомы для семьи и близких: их могут редактировать до шести приглашенных человек. Это удобный инструмент для тех, кто регулярно показывает новые фотокарточки родственникам, т.к. теперь не придется засорять групповые чаты множеством картинок.

Динамические уведомления

Если раньше некоторая информация показывалась только после разблокировки экрана, то теперь динамические уведомления могут напоминать о важных вещах в реальном времени. Например, о счете в футбольной игре, за которой вы следите, или о том, когда приедет заказанное такси. Динамические уведомления доступны только на iPhone 13 и более новых версиях. Коме того, уведомления о низком заряде батареи теперь будут появляться на островке Dynamic Island.

Расшаривание ключей в «Кошельке»

Если вы храните в приложении «Кошелек» умные ключи, например, от дома или машины, теперь вы можете поделиться ими со своими контактами: эта функция пригодится, если вы захотите одолжить кому-либо автомобиль или впустить товарища домой. Если же вы не пользуетесь «Кошельком», то есть другая новость: отныне это приложение разрешается удалять из памяти телефона.

Автоматическое скрытие интерфейса в «Книгах»