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1 час назад

Океанографы обнаружили, что под ледниками Антарктики цветут колонии микроорганизмов

Газета.Ru

Под плавучим льдом Антарктики в Южном океане могут скрываться обширные заросли фитопланктона, заявили океанографы из Университета Окленда в Новой Зеландии. Работа ученых опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

Под ледниками Антарктики обнаружены колонии микроорганизмов
Фото: Газета.ruГазета.ru

Известно, что фитопланктон размножается благодаря фотосинтезу, а для фотосинтеза необходим солнечный свет. Ранее ученые считали, что подо льдом его недостаточно для распространения фитопланктона, но, как оказалось, они ошибались.

Из-за климатических изменений и повышения температуры ледники стали таять быстрее. По мере того, как лед становился тоньше, ученые смогли заметить признаки цветения воды. Чтобы подтвердить свои догадки, исследователи прибегли к использованию плавучих измерительных приборов. Их показатели сверяли со спутниковыми данными и результатами климатических моделей.

Работа проводилась с 2014 по 2021 год, за этот период было проведено более 2000 измерений. В результате ученые пришли к выводу, что более 50% подледной Антарктики может поддерживать цветение фитопланктона. Это открытие может полностью изменить понимание экосистемы Южного океана. Ученые планируют продолжать исследования и установить, как цветение микроорганизмов отразится на других формах жизни подо льдом.

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