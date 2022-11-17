Под ледниками Антарктики обнаружены колонии микроорганизмов

Под плавучим льдом Антарктики в Южном океане могут скрываться обширные заросли фитопланктона, заявили океанографы из Университета Окленда в Новой Зеландии. Работа ученых опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

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Известно, что фитопланктон размножается благодаря фотосинтезу, а для фотосинтеза необходим солнечный свет. Ранее ученые считали, что подо льдом его недостаточно для распространения фитопланктона, но, как оказалось, они ошибались.

Из-за климатических изменений и повышения температуры ледники стали таять быстрее. По мере того, как лед становился тоньше, ученые смогли заметить признаки цветения воды. Чтобы подтвердить свои догадки, исследователи прибегли к использованию плавучих измерительных приборов. Их показатели сверяли со спутниковыми данными и результатами климатических моделей.