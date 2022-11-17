Маск анонсировал новую функцию в Twitter

В настоящее время пользователи могут оставлять сообщения в 280 символов. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.

Ранее Маск выдвинул работникам Twitter ультиматум: он предложил им «интенсивно работать» или увольняться. Отмечается, что в электронном письме, адресованном работникам, бизнесмен попросил их определиться: останутся ли они в компании либо получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать «долгими часами и с высокой интенсивностью».