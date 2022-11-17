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21 минуту назад

В Twitter появится новая функция

Никита Бородкин

Новый владелец Twitter американский миллиардер Илон Маск заявил, что в соцсети скоро появится возможность оставлять длинные посты. Об этом пишет РИА Новости.

Маск анонсировал новую функцию в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Скоро появится возможность писать длинные твиты», - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

В настоящее время пользователи могут оставлять сообщения в 280 символов. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.

Ранее Маск выдвинул работникам Twitter ультиматум: он предложил им «интенсивно работать» или увольняться. Отмечается, что в электронном письме, адресованном работникам, бизнесмен попросил их определиться: останутся ли они в компании либо получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать «долгими часами и с высокой интенсивностью».

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